Portugal sobe a 12.º no 'ranking´ da competitividade turística do Fórum Económico Mundial

Portugal subiu a 12.º lugar no que diz respeito à competitividade no setor do Turismo no 'raking' do Fórum Económico Mundial (WEF em inglês), atingindo o primeiro lugar na componente de infraestruturas turísticas segundo um comunicado do Governo.

Na nota, do gabinete da secretária de Estado do Turismo, lê-se que "Portugal atingiu pela primeira vez a liderança mundial em termos de qualidade das infraestruturas turísticas, de acordo com o Relatório de Competitividade no Turismo de 2019 do Fórum Económico Mundial (World Economic Forum, WEF)", que foi hoje disponibilizado.

O estudo, que é levado a cabo de dois em dois anos, tinha, em 2017, colocado Portugal no 14.º lugar em termos de competitividade a nível mundial.