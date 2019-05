Portugal tem este ano 375 praias com "qualidade de ouro" - Quercus

A associação ambientalista Quercus atribuiu para a época balnear deste ano a classificação "qualidade de ouro" a 375 praias portuguesas, menos 15 do que em 2018, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Quercus refere que a região Tejo e Oeste é a que reúne mais atribuições (90), seguida do Algarve (87) e da região Norte (74), sendo que os concelhos com maior número de praias distinguidas são Albufeira e Vila Nova de Gaia (18), seguidos de Almada e Vila do Bispo (13) e Torres Vedras (12).

A associação adianta que, das praias galardoadas, 326 são costeiras, 40 são interiores e nove são de transição, esclarecendo que a totalidade dos galardões retirados face a 2018 se referem a praias costeiras.