Portugal tem orientação política de não apoio a movimento indígena brasileiro - ativista

A atriz e ativista brasileira Lucélia Santos classificou hoje, em Lisboa, como "muito frágil" e "indefinida" a posição do Governo português sobre o movimento indígena, afirmando que há uma orientação política de não apoio por causa dos interesses comerciais.

"A postura do Governo português é muito frágil e indefinida em relação ao movimento. Pedi para [Sonia Guajajaraa] ser recebida pelo [Presidente] Marcelo e há uma empatia pela causa indígena, mas há uma orientação do Ministério das Relações Exteriores [Ministério dos Negócios Estrangeiros] para não apoiar, porque há interesses comerciais preponderantes", disse.

Lucélia Santos, ativista e fundadora do Coletivo Alvito, de defesa da Amazónia, falava hoje, em Lisboa, durante uma conferência de imprensa com a líder indígena Sonia Guajajara, que está em Portugal no âmbito de uma digressão europeia da campanha "Sangue Indígena, Nenhuma gota a mais", que vai passar por 12 países e 18 cidades europeias em 35 dias.