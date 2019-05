Portugal tem "uma coabitação especial", afirma Marcelo em entrevista à Globo

Por Lusa | 07:10

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma em entrevista à Globo que Portugal tem "uma coabitação especial" que "obriga a um equilíbrio constante" entre o Governo e respetiva base parlamentar e também com o Presidente.

Numa conversa com o jornalista e apresentador Pedro Bial, transmitida nesta segunda-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa volta a admitir que Portugal venha a ter "défice zero ou superavit" em 2019 e considera que, para conseguir isso, o executivo do PS optou por "cortar nalgum investimento público".

Nesta edição do programa da rede de televisão brasileira Globo "Conversa com Bial", gravada há cerca de dois meses no Palácio de Belém, em Lisboa, o Presidente da República fala da sua convivência com a chamada "geringonça", expressão que se escusa a usar, preferindo antes a designação "fórmula governativa", por sentido de Estado.