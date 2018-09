Portugal terceiro classificado na Liga Europeia de futebol de praia

Por Lusa | 17:38

A seleção portuguesa de futebol de praia conquistou hoje o terceiro lugar da Superfinal da Liga Europeia, ao vencer a Rússia por 3-2, no desempate por penáltis, após 3-3 no tempo regulamentar e 4-4 após prolongamento.

Na Sardenha, em Itália, Portugal perdia por 3-1 a 16 segundos do final do tempo regulamentar, mas conseguiu forçar o prolongamento e, depois, os penáltis, com um golo de Belchior, a completar o 'hat-trick', com 25 segundos para disputar.

Nas grandes penalidades, o guarda-redes Petrony, que foi bem cedo para a baliza lusa, por expulsão de Elinton Andrade, foi o 'herói', ao parar um dos três remates dos russos, enquanto Madjer, Rui Coimbra e Jordan Santos não falharam.