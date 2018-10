Portugal treinou em Glasgow, sem os titulares do triunfo na Polónia

Por Lusa | 19:00

Os jogadores que foram titulares no jogo de quinta-feira na Polónia foram hoje dispensados do primeiro treino de preparação da seleção portuguesa de futebol, em Glasgow, para o particular de domingo com a Escócia.

Ao relvado do St. Mirren Park, em Paisley, nos arredores de Glasgow, subiram apenas 13 jogadores, que, no período de 15 minutos aberto aos jornalistas, fizeram sobretudo exercícios de troca de bola, passe curto e corrida.

O técnico, Fernando Santos, deixou a descansar os jogadores que foram titulares na vitória na Polónia na quinta-feira, por 3-2, para a Liga das Nações, tendo ainda dispensado, por opção técnica, Bernardo Silva e Pepe do jogo de domingo, reduzindo o grupo de trabalho para 23 jogadores.