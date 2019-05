Portugal vai trabalhar para consolidar reforço de relação institucional com Canadá -- Governo

Por Lusa | 07:26

O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, mostrou-se hoje satisfeito após a visita oficial ao Canadá, afirmando que vai trabalhar para "consolidar o reforço das relações institucionais canadianas".

"Há um esforço de reforço dos meios humanos nos postos consulares, de modernização de serviços, um esforço de reforço do ensino da língua e da cultura portuguesa e que há um reforço das relações institucionais com as autoridades canadianas que deve continuar no futuro e que se deve consolidar", disse.

O governante falava à agência Lusa esta segunda-feira à noite, na Casa do Alentejo de Toronto, num encontro com a comunidade portuguesa, antes da partida para Lisboa.