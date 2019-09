Portugal vence a Grécia e 'espreita' os oitavos de final do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol venceu hoje por 3-1 a Grécia, em Montpellier, e decide na quarta-feira com a Roménia a passagem aos oitavos de final do Europeu2019, a decorrer em França, Bélgica, Eslovénia e Holanda.

Portugal, que no início do encontro acusou a pressão de ter de ganhar à Grécia para manter intacto o sonho de passar aos oitavos de final da prova, obteve o primeiro triunfo no Europeu2019 pelos parciais de 19-25, 25-21, 25-23 e 25-17.

A seleção portuguesa encerra a sua participação no grupo A na quarta-feira frente à Roménia (13:00 em Lisboa), última classificada sem qualquer ponto, em que poderá mesmo perder por 3-2, que lhe conferirá a conquista de um ponto, para passar à fase seguinte.