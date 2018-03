Portugal vence Polónia e continua na rota da primeira divisão do râguebi europeu

Por Lusa | 19:24

Um ensaio marcado por Rodrigo Freudenthal em período de compensação permitiu hoje à seleção portuguesa de râguebi vencer na Polónia por 27-25 e qualificar-se para o 'play-off' de acesso à primeira divisão europeia da modalidade.

Portugal até esteve a perder por 10 pontos de diferença (25-15), mas consumou a reviravolta no último lance do jogo disputado em Lodz e ultrapassou a Holanda na liderança do Rugby Europe Trophy, o segundo escalão europeu.

Apesar de ter demonstrado muita dificuldade para ultrapassar o penúltimo classificado, a equipa lusa terminou o torneio com um percurso 100% vitorioso, pois já tinha batido a República Checa (45-12), a Holanda (36-12), a Suíça (31-17) e a Moldova (29-10).