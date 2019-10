Portugal Ventures investe 1,3 ME em cinco empresas do setor do turismo

A Portugal Ventures investiu 1,3 milhões de euros com a entrada no seu portfólio das 'startups' Bag4Days, Classihy, Sailside, Try Portugal e X-Plora, que operam no setor do turismo, foi hoje anunciado.

"A Portugal Ventures aumenta o seu portefólio de participadas do setor do turismo com a entrada de cinco novas 'startups' [empresas com rápido potencial de crescimento económico] -- Bag4Days, Classihy, Sailside, Try Portugal e X-Plora, que representam um total de 1,3 milhões de euros de investimento", anunciou, em comunicado, a sociedade pública de capital de risco.

Em parceria com o Turismo de Portugal e o Centro de Inovação do Turismo (Nest), a Portugal Ventures lançou, em junho, a 'Call Fostering Innovation in Tourism' para financiar projetos de turismo em fase 'pré-seed', que "pelas suas características e um grau de risco mais elevado, enfrentam maiores dificuldades no acesso ao financiamento".