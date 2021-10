Português apanhado na Bélgica 11 anos após conclusão de investigação da PJ

Um homem português, de 56 anos, foi detido na Bélgica e extraditado para Portugal, em cumprimento de um mandado de detenção europeu.De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, "a extradição surge na sequência da prática de crimes de violação de segredo de correspondência, de abuso de cartão de garantia ou de crédito e de burla informática". A investigação, que ficou a cargo da Diretoria do Norte da PJ, ficou concluída em 2010.O detido vai agora cumprir uma pena de quatro anos e seis meses de prisão a que havia sido condenado pelo Juízo Central Criminal do Porto.