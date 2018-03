Português ferido no ataque em França em estado "grave"

Por Lusa | 17:05

Um português de 27 anos, residente nos arredores da cidade de Carcassonne, está em estado "grave" na sequência de disparos pelo autor do atentado terrorista desta manhã no sul de França, de acordo com um amigo da família.

Manuel Correia, amigo do jovem e da sua família, confirmou à Lusa que o português estava a conduzir o seu carro, quando o atacante disparou, vitimando mortalmente o passageiro que seguia ao seu lado.

"Foi quando ele ia a conduzir, mandaram parar, deram-lhe um tiro a ele, outro ao colega, o colega morreu, ele ficou ferido. Roubaram-lhe o carro e depois é que foram para o supermercado", contou, adiantando que tudo o que sabe é o estado dele "é grave".