Portuguesa Pagaqui quer instalar terminais de pagamento em pequenos retalhistas

A portuguesa Pagaqui, especializada na transação de pagamentos, está a apostar na instalação de TPA (Terminais de Pagamento Automático) em negócios que tradicionalmente não aceitam cartões, como cabeleireiros e outras lojas, revelou o presidente da empresa.

Este negócio é potenciado pelo facto de em Portugal existirem "poucos TPA e a maioria está em restaurantes, bombas de gasolina e supermercados. Se formos a um sapateiro, cabeleireiro e outros pequenos negócios, estes não têm sequer aceitação de cartões e o mercado tem uma margem de crescimento gigante nos pequenos retalhistas", referiu à Lusa, João Barros.

A empresa, sediada no Porto e com escritórios em Cascais, foi uma de seis europeias que fecharam uma parceria com a gigante chinesa Alipay, do universo Alibaba, para a interoperabilidade de pagamentos 'online', nomeadamente através do telemóvel.