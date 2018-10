Portugueses exploram no Senegal um dos cinco solos mais férteis em África

Por Lusa | 15:10

Um projeto agroindustrial no polo agrícola de Casamance, no Senegal, vai permitir aos portugueses, de forma faseada, explorar uma área semelhante a metade do território continental nacional e que está entre os cinco solos mais férteis de África.

Em declarações à margem do 4.º Fórum de Negócios Portugal-África / Senegal 2018, que decorre até quarta-feira em Matosinhos, no distrito do Porto, o presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portugal-Senegal e África Oeste (CCIPS/AO), Gonçalo Terenas, abordou o projeto, acordado em setembro com a Comissão Nacional do Diálogo Territorial (CNDT), em Dacar, capital daquele país africano.

"Em termos objetivos traduz-se no intercâmbio de conhecimentos e de relações empresariais entre Portugal e o Senegal na região de Casamance", explicou o dirigente da CCIPS/AO, sobre uma iniciativa que quer "promover uma reorganização territorial da região" e permitir que a "capacidade técnica portuguesa instalada, designadamente na transformação e na indústria agroindustrial", atue "numa região que está virgem e cujo potencial é tremendo".