PR acusa "ultimos governos" de facilitarem entrada de droga na Guiné-Bissau

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, responsabiliza "os últimos governos" do seu mandato pelo aumento do tráfico de droga, acusando-os de "prepararem todas as condições" para a entrada da droga no país.

"Se repararem bem, quando é que o fenómeno da droga volta novamente a ganhar nome, dinâmica na Guiné-Bissau? Foram os últimos governos quase no fim do meu mandato", acusou o chefe de Estado, em entrevista à agência Lusa em Lisboa.

Jomav, como é conhecido, não referiu nomes, mas os dois últimos governos do seu mandato foram chefiados por Aristides Gomes, do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).