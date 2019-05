PR angolano garante entrega de restos mortais de Jonas Savimbi na sexta-feira

O Presidente angolano, João Lourenço, garantiu hoje ao líder da UNITA que os restos mortais do fundador do maior partido da oposição angolana, Jonas Savimbi, serão entregues sexta-feira, na vila do Andulo, província do Bié.

Uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República refere que o chefe de Estado angolano recebeu hoje à tarde uma comitiva da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), encabeçada pelo seu presidente, Isaías Samakuva, e da família de Jonas Savimbi.

Segundo a mesma nota, a audiência - como também confirmou entretanto Isaías Samakuva - teve como propósito a procura de "uma saída airosa para o impasse surgido nas últimas quarenta e oito horas, relativamente à entrega dos restos mortais do Doutor Jonas Savimbi e o subsequente processo de inumação".