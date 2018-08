PR angolano parte terça-feira para Berlim para dois dias de visita oficial à Alemanha

Por Lusa | 19:13

O Presidente angolano, João Lourenço, parte terça-feira para Berlim, onde cumpre, quarta e quinta-feira, uma visita oficial de dois dias à Alemanha, deslocação encarada com a expectativa de atrair investimento alemão para Angola.

Durante a visita, João Lourenço, que seguirá acompanhado por uma delegação empresarial, irá encontrar-se com a chanceler Alemã, Angela Merkel, e assistirá à abertura do sétimo Fórum Económico Angola-Alemanha, informou hoje, em comunicado, a Casa Civil do Presidente da República.

Num comunicado divulgado no sábado, em Luanda, a propósito da visita oficial de João Lourenço à Alemanha, a missão diplomática germânica em Angola informou que Berlim pretende apoiar Angola na diversificação económica, apostando nas áreas da economia, transportes e cultura.