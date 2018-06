PR angolano revoga decreto de José Eduardo dos Santos para obra de 1.500 milhões de dólares

Por Lusa | 15:38

O Presidente angolano, João Lourenço, revogou o decreto assinado pelo anterior chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, que aprovava o projeto do porto da Barra do Dande, construção adjudicada por 1.500 milhões de dólares depois das eleições gerais.

A informação consta do decreto presidencial de 28 de junho, assinado por João Lourenço, e que revoga o decreto presidencial 207/17, de 20 de setembro, assinado então por José Eduardo dos Santos, decisão justificada no texto do documento "por não ter cumprido com os preceitos legais estabelecidos na Lei n.º 9/16, de 16 de junho, dos Contratos Públicos".

A Lusa tinha já noticiado, a 08 de junho, que o Governo angolano deixou na gaveta, para já, a construção do porto da Barra do Dande, arredores de Luanda, adjudicada por José Eduardo dos Santos uma semana antes de João Lourenço ter assumido o cargo de Presidente da República.