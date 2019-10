PR cabo-verdiano transmite pesar por morte de ministro

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, transmitiu hoje pesar pela morte do ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Júlio Herbert, ocorrida ao final da tarde de segunda-feira.

"Muito pesar pela morte de Júlio Herbert. Os meus mais sentidos pêsames aos familiares e amigos, extensivos ao Governo de Cabo Verde", escreveu na sua conta na rede social Facebook o chefe de Estado cabo-verdiano, que se encontra em visita ao Japão.

O ministro adjunto do primeiro-ministro de Cabo Verde para a Integração Regional, Júlio Herbert, foi encontrado morto ao final da tarde de segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo, na Praia, confirmou na altura à Lusa fonte governamental.