PR chinês diz que visita a Pyongyang visa progressão nas negociações nucleares

O Presidente chinês, Xi Jinping, disse hoje, num artigo de opinião publicado no principal jornal norte-coreano, que a sua viagem a Pyongyang contribuirá para "progredir no diálogo" e nas "negociações sobre questões da Península Coreana".

O artigo foi publicado nas vésperas da deslocação de Xi ao país vizinho, a primeira visita de um chefe de Estado chinês àquele país desde 2005.

"Nós contribuiremos ativamente para a paz e estabilidade regional e para o desenvolvimento e prosperidade, fortalecendo a comunicação e a coordenação com a Coreia do Norte e outros atores relevantes, para alcançar progresso no diálogo e nas negociações sobre questões na Península Coreana", escreveu Xi.