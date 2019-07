PR da Guiné-Bissau anuncia em breve se vai ser candidato às presidenciais

O chefe de Estado da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse hoje que vai anunciar em breve se vai ser candidato às eleições presidenciais, marcadas para 24 de novembro.

"Primeiro precisamos de fechar os ciclos. Foram as eleições, agora conseguimos realmente empossar o novo Governo, temos a assembleia, em princípio a funcionar em pleno, as instituições do Estado mais importantes já estão praticamente em funções e depois de tudo vou arranjar uns dias para refletir", afirmou, em entrevista à Lusa e à RTP.

O Presidente guineense terminou o seu mandato de cinco anos em 23 de junho, mas vai continuar em funções até à tomada de posse do futuro chefe de Estado.