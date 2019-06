PR da Guiné-Bissau pede à CEDEAO posicionamento sobre a sua continuação como chefe de Estado

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, pediu hoje à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para tomar uma posição clara e realista em relação à sua continuidade como chefe de Estado guineense.

José Mário Vaz cumpriu cinco anos de mandato a 23 de junho. Na quinta-feira, a maioria dos deputados do parlamento do país aprovou uma resolução que determina a cessação imediata das funções constitucionais do Presidente da República e a sua substituição no cargo pelo presidente do parlamento.

"Sendo evidente que a falta de clarificação desta matéria poderá provocar o caos político no meu país, eu venho solicitar aos meus pares um posicionamento claro e realista sobre esta matéria", afirmou José Mário Vaz, num discurso proferido na 55.ª cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que decorre em Abuja, na Nigéria.