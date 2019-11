PR de Cabo Verde quer resposta das autoridades face a "indícios de insegurança"

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pediu hoje um reforço na resposta das Forças Armadas e da Polícia Nacional ao combate à delinquência urbana e ao crime organizado, admitindo "indícios de alguma insegurança" no país.

A posição foi assumida pelo chefe de Estado na sua mensagem do dia consagrado à Defesa Nacional, que se comemora anualmente, desde 2011, no dia 06 de novembro, efeméride que recorda a epidemia de dengue que em 2009 atingia todo o país.

"Hoje, tendo em conta indícios de alguma insegurança localizada, as Forças Armadas e a Polícia Nacional devem reforçar as suas capacidades de resposta a esta situação, no quadro do combate à delinquência urbana, o crime organizado, os tráficos de droga e de pessoas", exortou Jorge Carlos Fonseca.