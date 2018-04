PR defende "equilíbrio" entre revisão do estatuto e horários dos guardas prisionais

Por Lusa | 15:28

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje ser necessário encontrar "o equilíbrio" entre o problema da alteração dos horários dos guardas prisionais e a revisão dos estatutos desta profissão.

"Tomei a devida nota e naturalmente irei acompanhar com atenção o processo [sobre a alteração dos horários dos guardas prisionais]. Sei que o Governo está a estudar a questão do estatuto, que vai para além da questão do mero horário", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, a propósito da concentração dos guardas, esta manhã, à porta do Estabelecimento Prisional feminino de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos.

Segundo o chefe de Estado, a questão prende-se com o "não estar a tratar" cada assunto por si, sendo que a ideia é o parlamento discutir o sistema prisional como um todo.