PR guineense prometeu pedir ao PAIGC hoje nome do primeiro-ministro - EUA

O embaixador dos Estados Unidos em Bissau, Tulinanbo Musingi, disse hoje que o Presidente guineense lhe prometeu que vai pedir ao partido vencedor das legislativas no país para indicar o nome do próximo primeiro-ministro.

"Eu posso dizer-vos que o Presidente prometeu-me que hoje mesmo vai enviar uma carta ao PAIGC [Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde] para pedir o nome do próximo primeiro-ministro. Mas isto não é uma garantia, mas prometeu-me que ia fazer isso hoje mesmo", afirmou aos jornalistas o diplomata no final de um encontro com o chefe de Estado guineense, José Mário Vaz.

Tulinanbo Musingi disse também que os Estados Unidos, enquanto parceiros da Guiné-Bissau, também estão "interessados" na nomeação do primeiro-ministro, formação do Governo e marcação da data das eleições presidenciais.