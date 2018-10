PR moçambicano anuncia arranque da desmilitarização da Renamo no sábado

Por Lusa | 09:42

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou hoje, em Maputo, que o processo de desmilitarização da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) arranca no sábado, com a desmobilização e reintegração do braço armado da principal partido da oposição.

"Tenho o prazer de anunciar que, como está previsto no memorando de entendimento que o Governo assinou com a Renamo, iremos lançar no próximo sábado, dia 06 de Outubro, o início efetivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração", afirmou Filipe Nyusi, numa declaração à nação sobre o Dia da Paz e da Reconciliação, que se assinala hoje em Moçambique.

O chefe de Estado moçambicano, que falava a partir da Praça dos Heróis, em Maputo, adiantou que até sábado estarão em Moçambique o chefe da missão que vai dirigir o processo de desarmamento da Renamo, o general argentino Javier Perez Aquino, e os peritos militares dos sete países que vão monitorizar a operação.