PR moçambicano lança hoje campanha agrária 2018/2019 no norte do país

Por Lusa | 05:22

O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, procede hoje ao lançamento da campanha agrária 2018/2019 no distrito de Balama, na província de Cabo Delgado, norte do país, desde já com expectativas de crescimento face à anterior.

O lançamento da campanha Agrária 2018/2019 decorre sob o lema sob o lema "Moçambique no aumento da produção e da produtividade rumo a fome zero e evento contará com a presença do ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Higino Marrule, segundo um comunicado da Presidência da República distribuído à imprensa.

Os últimos dados sobre o setor agrário em Moçambique apontam para um crescimento de 5% no primeiro semestre deste ano, apesar de várias pragas terem ameaçado a produção.