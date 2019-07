PR moçambicano nomeia Lúcia Ribeiro presidente do Conselho Constitucional

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou hoje Lúcia Ribeiro para o cargo de presidente do Conselho Constitucional (CC), anunciou a Presidência da República.

Lúcia Ribeiro, a primeira mulher a ocupar o cargo em Moçambique, vai substituir Hermenegildo Gamito, que renunciou ao posto em junho, por "razões de foro pessoal e devido à idade".

A 03 junho, o Conselho Constitucional de Moçambique declarou nulo o empréstimo e as garantias soberanas conferidas pelo Estado no valor de 726,5 milhões de dólares (646,7 milhões de euros) à empresa estatal Ematum, uma das empresas visadas no escândalo das dívidas ocultas, respondendo a um requerimento interposto por um grupo de ONG.