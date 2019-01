PR ratificou criação do prémio luso-brasileiro Monteiro Lobato de literatura infantil

Por Lusa | 20:08

O Presidente da República ratificou hoje a resolução parlamentar que aprova o protocolo de criação do Prémio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude, assinado pelos governos de Portugal e do Brasil, em 2017.

De acordo com a nota de imprensa publicada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa ratificou hoje a resolução da Assembleia da República que aprova o Protocolo Adicional ao Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil, assinado pelos governos de Portugal e do Brasil, para a criação do Prémio Monteiro Lobato de Literatura para a Infância e a Juventude.

O acordo para a criação do prémio foi assinado pelos titulares da pasta da Cultura de Portugal e Brasil, em 05 de maio de 2017 - respetivamente Luís Filipe Castro Mendes e Roberto Freire -, durante a X Reunião dos Ministros de Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu na cidade brasileira de Salvador.