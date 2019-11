PR sublinha importância da efetiva aplicação do Estatuto do Cuidador Informal

O Presidente da República sublinhou hoje, numa nota publicada no 'site' da Presidência, a importância da efetiva aplicação do Estatuto do Cuidador Informal, que ainda não está regulamentado.

Quando se assinala o dia do Cuidador, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a promulgação da Lei que aprova o estatuto, em setembro, "marcou uma etapa importante por uma casa que é de todos".

"Uma causa que reuniu o apoio de todos os partidos políticos que o aprovaram, e que o Presidente da República sempre defendeu e continuará a defender", sublinha.