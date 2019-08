Praia de Faro interdita a banhos por elevada concentração de coliformes fecais

A praia de Faro, no Algarve, foi hoje interdita a banhos balneares por terem sido detetados na água valores de coliformes fecais "muito superiores ao máximo permitido por lei", disse à Lusa o comandante do Porto de Faro.

"O resultado das análises microbiológicas da água de mar da colheita efetuada na segunda-feira revelaram valores muito acima do valor máximo permitido por lei, pelo que, em coordenação com a autoridade de saúde foram desaconselhados os banhos na praia de Faro", indicou Nuno Cortes Lopes, Comandante da Capitania do Porto de Faro.

De acordo com o responsável da Autoridade Marítima Nacional, foi arreada a Bandeira Azul, símbolo de qualidade das águas balneares, e içada a bandeira vermelha, "que proíbe os banhos balneares".