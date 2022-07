Praia no Funchal interdita a banho devido a poluição da água

A praia da Doca do Cavacas, na zona oeste do Funchal, foi esta quarta-feira, temporariamente interditada a banhos, devido à deteção de poluição nas águas do mar, informou a Câmara Municipal.

A autarquia adianta que esta decisão foi tomada no seguimento das vistorias quinzenais realizadas pela Direção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e Porto Santo.

No documento, o município refere que "os valores detetados na análise, em laboratório, determinam, de acordo com a lei, que seja hasteada a bandeira vermelha até ser realizada nova análise para verificação do estado das águas".