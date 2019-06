Praias do Algarve reabrem a banhos

As praias do Algarve vão hoje reabrir a banhos, depois de as análises efetuadas às microalgas terem revelado que não há registo de intoxicação em humanos, disse à Lusa o diretor regional da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em declarações à agência Lusa, o diretor regional da APA, José Pacheco, indicou que o resultado das análises efetuadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da informação da Autoridade de Saúde Regional, "não apuraram casos descritos de intoxicação em humanos pela toxina identificada".

Segundo José Pacheco, em face do resultado, já foi comunicado às autoridades marítimas e às câmaras municipais, que se proceda "ao levantamento do desaconselhamento de banho nas praias compreendidas entre a Ilha Deserta (Faro) e a praia das Açoteias (Albufeira).