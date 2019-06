Praias do Tamariz e Carcavelos totalmente abertas a banhos - Capitania

A praia do Tamariz e os topos norte e sul da praia de Carcavelos, em Cascais, foram hoje abertos a banhos depois de terem sido interditados devido à presença de algas, disse à Lusa fonte da capitania do Porto de Cascais.

Segundo o capitão Rui Pereira da Terra, depois da indicação da delegada de saúde local, e tendo em conta que as "condições meteorológicas já estão diferentes", foi decidido voltar a hastear a bandeira verde em todas as praias do concelho de Cascais, no distrito de Lisboa,

"A situação de aparecimento de algas é normal, recorrente, não é confundível com o que se passou na costa algarvia durante a semana passada e, como tal, não representa um perigo de saúde pública", disse Pereira da Terra.