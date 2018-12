Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pratos sazonais aproveitam o melhor que a terra dá no G Pousada

Dois irmãos comandam as operações no primeiro restaurante com estrela Michelin de Trás-os-Montes.

Por Tânia Rei | 18:38

É na pousada de São Bartolomeu, em Bragança, que se encontra o G Pousada. Agora galardoado com uma estrela Michelin, a primeira de Trás-os-Montes, promete desafiar o paladar dos visitantes.



Foi em 2014 que os irmãos Óscar e António Gonçalves, de 42 e 32 anos, provenientes de uma família ligada há mais de 40 anos ao setor da restauração, ficaram à frente da casa. À mesa são servidos os produtos da região, com o toque da cozinha moderna.



Os pratos são sazonais, para aproveitar o melhor que a terra dá ao longo do ano, e o pão é de fabrico próprio. Bom em todas as estações é o Rocher de Alheira de Porco Bísaro, que junta o famoso enchido, trabalhado em forma esférica, recheado com castanha e depois panado em castanha e amêndoa.



Já o porco bísaro pode ser apreciado com cuscuz de Vinhais e enchidos, mas há também cabrito, javali e pombo, confecionados ao lume da alta gastronomia. Pode também provar-se um arroz doce com limão e resina de pinheiro ou uma tábua de queijos.



Quem não sabe pelo que deve optar pode escolher um dos três menus de degustação com nomes de ilustres artistas - Graça Morais, Armando Alves e Nadir Afonso.



FICHA

G POUSADA

Pousada de São Bartolomeu

Telefone

273 331 493

Preço médio

80 euros

Horário

Todos os dias das 19h30 às 23h00

Cartões Sim

Fumadores Não