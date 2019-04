PR/China: Marcelo inicia hoje visita de Estado e é recebido por Xi Jinping em Pequim

Por Lusa | 00:01

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de três dias à China e é recebido pelo seu homólogo, Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O programa da sua visita de Estado à China começa com a deposição de uma coroa de flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça Tiananmen, seguindo-se um encontro com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, residência oficial Diaoyutai, pelas 11:10 locais (04:10 em Lisboa).

Mais tarde, é recebido pelo Presidente República Popular da China no Grande Palácio do Povo, pelas 17:30 (10:30 em Lisboa), numa cerimónia com honras militares. Após o encontro entre os dois chefes de Estado, com um período a sós e outro alargado às respetivas delegações, Xi Jinping oferece em sua honra um banquete oficial.