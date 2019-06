PR/Costa do Marfim: Marcelo Rebelo de Sousa considera que relações "estão num salto monumental"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concluiu hoje a sua visita de Estado à Costa do Marfim considerando que as relações bilaterais "estão num salto monumental" e que é "excecional o ambiente que rodeia Portugal".

"Isso para nós é naturalmente uma grande emoção, mas é sobretudo política e estrategicamente importante", realçou.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas num hotel de Abidjan, onde hoje teve encontros com a comunidade portuguesa e com estudantes universitários de português, antes de seguir para o aeroporto, no final de um dia intenso, sem nenhuma pausa, nem para almoçar.