Precários da ciência prometem fazer-se ouvir em encontro nacional em Lisboa

O encontro nacional Ciência 2019, iniciativa onde os cientistas portugueses são desafiados a falar e a mostrar o que fazem nos laboratórios, começa na segunda-feira com protestos dos investigadores precários.

O evento, organizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, entre outras entidades, decorre até quarta-feira no Centro de Congressos de Lisboa, onde os precários da ciência prometem voltar a protestar, dentro e fora de portas, indicou à Lusa a Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC), que promove, a par de sindicatos, as ações de contestação.

Sob o lema "Pelo fim da precariedade laboral e pela dignificação das carreiras científicas", os investigadores farão ouvir a sua voz na segunda-feira, na sessão inaugural, onde são aguardadas as intervenções do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Ciência, Manuel Heitor.