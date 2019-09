Preço do petróleo sobe mais de 10% depois de ataques instalações petrolíferas sauditas

Os preços do barril de petróleo subiram hoje, na abertura dos mercados asiáticos, mais de 10%, depois dos ataques no sábado às instalações petrolíferas da Aramco que reduziram para metade a produção de petróleo da Arábia Saudita.

Por volta da 02:00 em Lisboa, nas trocas eletrónicas no continente asiático, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI), de referência norte-americana, subiu 9,81%, para 60,23 dólares e o crude do mar do Norte, referência europeia, subiu 11,04%, para 66,87 dólares.

"As tensões no Médio Oriente estão a subir rapidamente, o que significa que este caso [subida do preço do petróleo] continuará a ecoar durante semana", disse à AFP, o analista Jeffrey Halley, da financeira OANDA.