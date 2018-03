Prédio devoluto cai em Leiria

Queda obrigou acorte de trânsito na rua Fábrica do Papel.

Por Lusa | 13:49

A queda parcial de um prédio devoluto, em Leiria, que não provocou vítimas, obrigou esta segunda-feira a um corte de trânsito na rua Fábrica do Papel, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



De acordo com a mesma fonte, o alerta para o incidente ocorreu às 12h54.



"Não há vítimas a registar. Foi a queda parcial de um prédio devoluto", disse.



No local, às 13h30, estavam quatro viaturas e nove operacionais, além de uma máquina de rasto, para remoção do material.