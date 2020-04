Prefeitura do Rio de Janeiro confirma seis primeiras mortes em favelas devido ao coronavírus

A Prefeitura do Rio de Janeiro registou seis mortes relacionadas com o novo coronavírus em favelas, onde a densidade populacional e as condições insalubres fazem recear uma elevada mortalidade, numa situação de uma rápida expansão da doença.

A informação sobre as primeiras mortes nas favelas 'cariocas' tinha sido divulgada pela Secretaria de Saúde do estado do Rio de Janeiro na quarta-feira, mas umas horas depois este organismo voltou atrás e disse ter cometido um erro ao atualizar os dados no seu sistema.

No entanto, a Prefeitura (equivalente a câmara municipal) do Rio de Janeiro confirmou hoje seis vítimas mortais devido à covid-19: duas mortes na favela da Rocinha, a maior da cidade, duas mortes na favela de Vigário Geral, uma em Manguinhos e uma na favela da Maré.