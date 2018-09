Prego da Peixaria com nova carta e sugestões mais saudáveis

Novo espaço, agora em Algés. Para além dos sabores habituais, há peixe grelhado e saladas.

Por Paulo Fonte | 19:02

A carta apresenta também uma seleção de carnes, com diferentes origens e cortes. Picanha Black Angus, Lombo, Secretos de Porco Preto, Frango e Tártaro de carne são as novas propostas. Mantém-se o burguer de salmão e choco, o de camarão, de bacalhau, de atum e o vegetariano.



Os pregos são feitos em exclusivo com lombo envolto em bolo do caco da Madeira.

A decoração é distinta dos espaços anteriores. São agora 190 m2 localizados na praceta Professor Alfredo de Sousa, 5A.O Prego da Peixaria rumou este verão a Algés e com ele os pregos Dandy, Yuppie, Geek, Rockabilly, Motard e o Clássico, aquilo que são designadas ‘as tribos urbanas’ do espaço, agora acompanhadas de novas propostas na carta, como os peixes grelhados, as saladas e uma nova secção de carnes servidas na tábua.Para lá do salmão, atum, dourada e o tártaro de salmão fresco, as opções de peixe disponíveis, numa vertente mais saudável, surgem também as saladas, como a Rosbife, a Caprese, César e a de Atum.