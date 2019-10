Prémio Dibner para Museu de Leiria é "reconhecimento extraordinário"

A atribuição do prémio Dibner pela Society for the History of Technology ao Museu de Leiria é "um reconhecimento extraordinário" e mostra que é possível "ser relevante para além das nossas fronteiras", disse hoje a vereadora da Cultura do município de Leiria.

"O prémio é considerado um dos mais prestigiantes a nível mundial, e coloca o foco em domínios que são muito caros a Leiria: a tecnologia, a indústria e a engenharia", afirmou Anabela Graça à agência Lusa.

Para a vereadora, a distinção é "um reconhecimento extraordinário" devido à "abrangência global do prémio e a respeitabilidade da entidade que o atribui".