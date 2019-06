Prémio João Lobo Antunes distingue estudo com doentes de Parkinson

A investigadora Ana Raquel Barbosa é a vencedora do Prémio João Lobo Antunes 2019, com uma proposta de estudo em doentes de Parkinson com problemas de marcha após cirurgia de estimulação cerebral, anunciou hoje a organização.

Ana Raquel Barbosa, que está a fazer o internato médico em neurologia no Hospital Egas Moniz, em Lisboa, foi distinguida com 40 mil euros pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que promove pelo terceiro ano consecutivo o Prémio João Lobo Antunes, destinado a "estimular a cultura científica e a investigação clínica na área das neurociências".

O incentivo tem o nome do neurocirurgião João Lobo Antunes (1944-2016), que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quis homenagear.