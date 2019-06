Prémio, maratona e recital de Marc Coppey homenageiam Suggia na Casa da Música

O Prémio Suggia para jovens violoncelistas, uma maratona de jovens praticantes do violoncelo, e um recital do francês Marc Coppey são as iniciativas da Casa da Música para a homenagem anual a Guilhermina Suggia (1885-1950), de sábado a 06 de julho.

A homenagem arranca este sábado, pelas 16:00, com uma série de recitais dos sete candidatos à sexta edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música, com alunos da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido e Suíça.

Petar Pejcic, Élia Cohen Weissert, Miguel Balloussier Braga, Cansin Kara, Jeremy Garbarg, Hyazintha Andrej e Ben Tarlton vão interpretar obras de Bach, Brahms, Schubert, Prokofiev, Ginastera, Stravinsky ou Debussy, entre outros, no sábado e no domingo à tarde, em atuações com entrada livre.