Prescrição de dívidas ao Fisco desceu 47% para 241,3 ME em 2018

O valor das dívidas fiscais que prescreveram em 2018 desceu para 241,3 milhões de euros, quase metade do valor registado em 2017, de acordo com dados da Conta Geral do Estado de 2018 hoje publicada.

"A prescrição das dívidas fiscais em 2018 situou-se em 241,3 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 212 milhões de euros (46,8%) relativamente ao ano anterior", indica a Conta Geral do Estado hoje publicada.

Em 2017 tinham prescrito dívidas fiscais no valor de 453,3 milhões de euros.