Presença portuguesa nos Óscares com nomeação de filme "Klaus" nas longas de Animação

A produção espanhola "Klaus", dos realizadores Sergio Pablos e Carlos Martínez López, foi nomeada para o Óscar de Melhor Longa-metragem de Animação, contando com os portugueses Sérgio Martins e Edgar Martins na equipa.

"Klaus: A Origem do Pai Natal", do espanhol Sergio Pablos, cocriador dos filmes "Gru -- o Maldisposto", apresenta, de acordo com a Netflix, "um estilo de animação único que combina técnicas tradicionais de desenho 2D com a tecnologia mais avançada".

O filme, disponível naquela plataforma de 'streaming' desde 15 de novembro, foi realizado na íntegra nos SPA Studios, em Madrid, com uma equipa que junta pessoas de mais de 20 países, incluindo dois portugueses: Sérgio Martins, 'Animation Supervisor', e Edgar Martins, 'Story Department Supervisor'.

Já antes, "Klaus", primeiro filme de animação da Netflix, havia sido nomeado para os prémios Annie, considerados os "Óscares do cinema de animação".

O filme conta com um elenco composto por nomes como Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones, Joan Cusack, entre outros.