Presença portuguesa reforçada na FILDA mostra boas relações Portugal-Angola -AEP

Por Lusa | 09:21

Portugal vai ter, este ano, uma presença reforçada na Feira Internacional de Luanda (FILDA), comprovando o o ambiente favorável às relações luso-angolanas no plano político e económico, disse à Lusa o presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP).

"Há um desanuviamento da tensão política que existia e felizmente está ultrapassada", destacou Paulo Nunes de Almeida, acrescentando que a presença institucional portuguesa na feira, através do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e do presidente da entidade que promove o investimento e comércio externo (AICEP), Luís Castro Henriques, "é demonstrativa de que as relações políticas e diplomáticas" melhoraram, o que é também decisivo para os negócios e para que estes fluam "de forma mais agradável".

En 2018, a FILDA vai ter um aumento dos expositores portugueses, que passam de 16 para 19, segundo a AEP, que organiza, juntamente com a Câmara de Comércio e Indústria Portugal -- Angola (CCIPA) e a AICEP Portugal Global, a presença portuguesa na 34ª do certame, que decorre em Angola, entre os dias 10 e 14 de julho.