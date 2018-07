Presidência da RDCongo diz que eventual visita do secretário-geral da ONU é inoportuna

Por Lusa | 21:17

Uma eventual visita do secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e do presidente da Comissão da União Africana à República Democrática do Congo é inoportuna neste período pré-eleitoral, afirmou hoje um conselheiro do presidente congolês Joseph Kabila.

O assessor diplomático de Joseph Kabila considerou que o desejo de António Guterres de visitar a República Democrática do Congo com Moussa Faki Mahamat "é inoportuna no momento, dadas as negociações em curso no país".

No entanto, "não foi anunciada nenhuma data" e, por isso, "não há nada planeado" para receber o secretário-geral da ONU e o presidente da Comissão da União Africana, disse por sua vez a porta-voz da missão da ONU na República Democrática do Congo.