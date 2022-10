Presidente angolano destaca contribuição de Angola para levar paz para África

O Presidente angolano disse esta segunda-feira, em Dakar, Senegal, que Angola "não poupa nenhum esforço ao seu alcance" para contribuir para o fim de conflitos no continente africano, face à sua "experiência e história recente".

João Lourenço, que se deslocou domingo ao Senegal, a convite do seu homólogo senegalês, Macky Sall, discursou esta segunda-feira no Fórum de Paz e Segurança, que decorre em Dakar sob o lema: "África face aos choques exógenos: desafios de estabilidade e de soberania".

"Este espírito está sempre presente e agora com responsabilidades acrescidas por nos ter sido concedida por Vossas Excelências na Cimeira de Malabo, de maio do corrente ano, a tarefa de promover ações e iniciativas que concorram para o reforço da compreensão e da reconciliação nacional a nível do continente", referiu João Lourenço.